Жильцы дома по улице Революции, 3/1 пожаловались на затопление после ливня

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Жители одной из квартир дома по ул. Революции 3/1, где в январе этого года обрушились перекрытия на техническом этаже, рассказали 59.ru о том, что сегодня утром их жильё затопило после ливня.

Напомним, завершились ремонтные работы в 14-этажном доме 30 апреля. Жители вернулись в свои квартиры. С января они жили у родственников или арендовали жилплощадь, расходы на которую горадминистрация обещала компенсировать.

Как сообщили изданию в департаменте ЖКХ администрации Перми, в случае обнаружения протечек жителям дома необходимо обращаться в ЖСК для составления актов. Сейчас подрядная организация продолжает работы по устройству кровли.