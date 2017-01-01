Жильцы дома по улице Революции, 3/1 пожаловались на затопление после ливня
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Жители одной из квартир дома по ул. Революции 3/1, где в январе этого года обрушились перекрытия на техническом этаже, рассказали 59.ru о том, что сегодня утром их жильё затопило после ливня.
Напомним, завершились ремонтные работы в 14-этажном доме 30 апреля. Жители вернулись в свои квартиры. С января они жили у родственников или арендовали жилплощадь, расходы на которую горадминистрация обещала компенсировать.
Как сообщили изданию в департаменте ЖКХ администрации Перми, в случае обнаружения протечек жителям дома необходимо обращаться в ЖСК для составления актов. Сейчас подрядная организация продолжает работы по устройству кровли.
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