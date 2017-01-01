Два легионера БК «Парма» вошли в тройку лучших игроков Лиги ВТБ

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Баскетболисты Рашард Келли и Кен Браун вошли в топ-3 лучших игроков по итогам завершения регулярного сезона Единой Лиги ВТБ 2018/2019, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Парма».

В среднем за матч Рашард Келли собирал 7.65 подбора, а Кен Барун совершал 6.86 результативных передач.

Напомним, баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с американским форвардом Рашардом Келли (22 года, 201 см) в июле 2018 года. Игрок является выпускником университета Вичита Стэйт (NCAA), за который он провёл предыдущие четыре года своей карьеры.

Контракт с Кеном Брауном (29 лет, 180 см) пермский клуб подписл в начале 2019 года. Кен Браун — выпускник школы Soldan (Сент-Луис, штат Миссури). Он имеет опыт выступления в Лиге ВТБ за рижский ВЭФ в 2018 году. Браун также играл за клубы Греции, Италии, Литвы, Польши и Швеции.