Бывший полпред в ПФО покинул пост посла в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

В указе говорится, что господин Бабич переходит на другую работу. Вместо него послом назначен бывший губернатор Иркутской области, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Напомним, с 2011 по 2018 год Михаил Бабич был полпредом в ПФО, где курировал в том числе и Пермский край. По данным федеральных СМИ, посла сменили по просьбе высшего руководства Белоруссии.