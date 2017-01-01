В Перми состоялась демонстрация в честь праздника Весны и Труда
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже
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По данным городских властей, в этом году в праздничных шествиях в центре Перми и районах города приняли участие порядка 47 тысяч горожан.
Организатором демонстрации трудящихся 1 мая традиционно выступил Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».
По Октябрьской площади прошли колонны профсоюзов различных предприятий и организаций города, представители студенческой молодёжи.
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