Объявлен конкурс на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета

Проектные работы должны завершиться в ноябре 2019 года

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Сегодня, 1 мая, Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Проектировать театр будут с привязкой к двум участкам: микрорайон Разгуляй и квартал №5 (ограничен улицами Осинской, Монастырской, Попова и Окулова). Задача проектировщика — исходя из проектного решения, обосновать целесообразность посадки нового здания на одной из двух площадок. Проектные работы завершатся в ноябре 2019 года, после чего начнётся строительство здания новой сцены.

«Подрядчику необходимо спроектировать уникальный облик нового театра, при этом оценить архитектурные, градостроительные и технические ограничения при использовании каждого из участков. Кроме того, проектное решение должно предусматривать комфортную транспортную доступность к зданию», — отметил первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Напомним, строительство нового здания для Пермского театра оперы и балета получит финансовую поддержку федерального правительства. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.