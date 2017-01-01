В Перми 2 и 3 мая пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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Организатором ярмарок, которые пройдут на площадке по адресу ул. Ленина, 53 (между Театром-Театром и ТЦ «Пирамида»), выступает МКУ «Пермский центр бизнеса». Здесь гостей ждут с 10:00 до 18:00, сообщают в администрации города.

Производители представят широкий ассортимент мясной и молочной продукции, мёда, разнообразных сыров. В преддверии дачного сезона здесь можно будет подобрать садовый инвентарь, приобрести рассаду.

Жителей города ждёт насыщенная развлекательная программа: директор агентства «Живая история» Игорь Серебренников выступит с «Рассказом Татищева об истории ярмарок», а представители организации «Зелёная улица» проведут познавательные викторины и мастер-классы по теме раздельного сбора мусора.

Пляски и хороводы, русские народные песни и частушки, игра гусляров и баянистов — организаторы обещают нескучное времяпрепровождение.

Следующие ярмарки запланированы на 10 и 11 мая в Индустриальном районе, на площадке на ул.Мира, 39.