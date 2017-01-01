Неплательщики за вывоз мусора заплатят денежные штрафы за нарушение экологических требований

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Теплоэнерго» планирует организовать совместную работу с Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края и Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю по выявлению лиц, не заключивших договор по обращению с ТКО, и привлечь виновных к административной ответственности. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

По словам старшего государственного инспектора Пермского края в области охраны окружающей среды Виктора Камрада, административная ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: на должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридические лица — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. Кроме того, деятельность ИП или юридического лиц может быть приостановлена на 90 суток

Как поясняют представители «Теплоэнерго», в Пермском крае около 50 тыс. юридических лиц, однако в данный момент договоры заключили менее 10% юридических лиц. При этом в ряде случаев юридические лица получают от регионального оператора услугу по вывозу отходов, но не оплачивают её.

Андрей Красников, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго»:

— Мы фиксируем, что некоторые организации, вместо того чтобы заключить договор и получать услугу, попросту выбрасывают отходы на контейнерной площадке ближайшего жилого дома, в результате чего те переполняются. При этом содержание площадок оплачивают жители. Обращение в органы экологического надзора — это первый этап работы. Сейчас готовим исковые заявления в суд на недобросовестные юридические лица, которые до сих пор стараются остаться в тени. При выявлении юридического лица региональный оператор выставит счёт за вывоз ТКО в полном объёме начиная с 1 января 2019 года. Кроме того, неплательщику будут начислены пени за накопление долгов.

Напомним, что собираемость платежей среди жителей Пермского края в многоквартирных домах, по итогам двух месяцев, составила 52%. При этом в управляющих организациях, которые перешли на прямые платежи с регоператором, процент оплаченных квитанций выше. Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом взаимоотношения жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. По итогам первого квартала, на полигоны отправлено около более 100 тыс. т отходов.



