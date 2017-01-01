«Парма» ищет нового главного тренера и планирует попасть в Еврокубки

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» планирует попасть в Еврокубки. В этом клубу должен помочь новый главный тренер, заявил гендиректор клуба Александр Башминов в интервью «Эху Перми».

Сейчас ведётся активная работа по поиску наставника команды. Как отметил Александр Башминов, нынешний исполняющий обязанности главного тренера Вячеслав Шушаков пока не готов возглавить «Парму».

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Предстоит провести очередной большой пласт работы, потому что контракты практически со всеми легионерами, и не только с легионерами, но и с некоторыми игроками нашего костяка пермского, заканчиваются. Предстоит провести большой объём работы для того, чтобы сохранить наш костяк и в том числе, может быть, кого-то из легионеров, особенно, естественно, из тех, кто лучше себя зарекомендовал в этом сезоне. Возможно, мы кого-то оставим, но всё это следующий шаг после первого, который нам предстоит сделать, — это подписать главного тренера. Естественно, тут сразу понятно, и, наверное, не нужно никому ничего расшифровывать, Вячеслав Вадимович Шушаков, в принципе, сразу, когда мы с ним много разговаривали, объявил свою позицию, что он пока не готов заменить приставку и. о. на её отсутствие, и поиск главного тренера продолжается.

Пермский баскетбольный клуб планирует остаться в Единой лиге ВТБ, однако окончательное решение о том, какие команды будут бороться за «Кубок Белова», примет совет Лиги этим летом. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что баскетбольный клуб «Парма» закончил выступление в третьем для себя сезоне Единой лиги ВТБ. «Парма» заняла предпоследнее, 13-е место, выиграв по ходу турнира 5 матчей, проиграв 21.