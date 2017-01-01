Завтра центр Перми будет перекрыт для движения
Завтра, 1 мая, в центре Перми перекроют улицы. Просим всех водителей быть внимательными.
Так, центр города будет закрыт 1 мая с 5:00 до 16:30. В это время по главным улицам города пройдут колонны демонстрантов и будет проведена спортивная эстафета.
До 16:30 будут закрыты следующие улицы:
Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;
ул. Полины Осипенко от Газеты «Звезда» до Пионерской;
ул. 1-я Красноармейская от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
ул. Тимирязева от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;
ул. Швецова от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
ул. Революции от Сибирской до Куйбышева;
ул. Краснова от Сибирской до Пушкина;
ул. Пушкина от Сибирской до Куйбышева;
ул. Луначарского от Попова до Газеты «Звезда»;
ул. Екатерининская от Сибирской до Куйбышева;
ул. Пермская от Куйбышева до Попова.
До 13:00 перекрытие также будет на участках:
ул. Ленина от Газеты «Звезда» до Попова;
ул. Куйбышева от Пушкина до Петропавловской.
Кроме того, с 18:00 30 апреля до 13:00 1 мая запрещена парковка для всех видов транспорта на следующих участках:
Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;
ул. 1-я Красноармейская от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;
ул. Краснова от Газеты «Звезда» до Пушкина;
ул. Пушкина от Газеты «Звезда» до Куйбышева;
ул. Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»;
ул. Екатерининская от Газеты «Звезда» до Куйбышева;
ул. Ленина от Комсомольского проспекта до Попова;
ул. Куйбышева от Пушкина до Ленина.
С 13:00 до 16:30 запрещены остановка и стоянка для всех видов транспорта на улицах:
Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Пермской;
ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева.
Автомобилистов просят быть внимательными и не парковать автомобили на этих участках, будет проводиться эвакуация.
Напоминаем также, что с 15:00 1 мая до 23:00 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.