Завтра центр Перми будет перекрыт для движения

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1 мая
Фото: Константин Долгановский

Завтра, 1 мая, в центре Перми перекроют улицы. Просим всех водителей быть внимательными.

Так, центр города будет закрыт 1 мая с 5:00 до 16:30. В это время по главным улицам города пройдут колонны демонстрантов и будет проведена спортивная эстафета.

До 16:30 будут закрыты следующие улицы:

  • Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

  • ул. Полины Осипенко от Газеты «Звезда» до Пионерской;

  • ул. 1-я Красноармейская от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

  • ул. Тимирязева от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

  • ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;

  • ул. Швецова от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

  • ул. Революции от Сибирской до Куйбышева;

  • ул. Краснова от Сибирской до Пушкина;

  • ул. Пушкина от Сибирской до Куйбышева;

    •

  • ул. Луначарского от Попова до Газеты «Звезда»;

    •

  • ул. Екатерининская от Сибирской до Куйбышева;

    •

  • ул. Пермская от Куйбышева до Попова.

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    До 13:00 перекрытие также будет на участках:

  • ул. Ленина от Газеты «Звезда» до Попова;

  • ул. Куйбышева от Пушкина до Петропавловской.

    •

    Кроме того, с 18:00 30 апреля до 13:00 1 мая запрещена парковка для всех видов транспорта на следующих участках:

  • Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

    •

  • ул. 1-я Красноармейская от Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

    •

  • ул. Краснова от Газеты «Звезда» до Пушкина;

    •

  • ул. Пушкина от Газеты «Звезда» до Куйбышева;

    •

  • ул. Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»;

    •

  • ул. Екатерининская от Газеты «Звезда» до Куйбышева;

    •

  • ул. Ленина от Комсомольского проспекта до Попова;

    •

  • ул. Куйбышева от Пушкина до Ленина.

    •

    С 13:00 до 16:30 запрещены остановка и стоянка для всех видов транспорта на улицах:

  • Комсомольский проспект от Комсомольской площади до ул. Пермской;

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  • ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева.

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    Автомобилистов просят быть внимательными и не парковать автомобили на этих участках, будет проводиться эвакуация.

    Напоминаем также, что с 15:00 1 мая до 23:00 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.

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