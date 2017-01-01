С 1 мая в Перми закрывается один троллейбусный маршрут

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Фото: Администрация Перми

Со среды, 1 мая, закрывается троллейбусный маршрут №13 («Улица Куфонина» – «Площадь Дружбы»). Вместо него будет работать троллейбусный маршрут №10 («Микрорайон Парковый» – «Площадь Дружбы»), а также маршрут будет дублировать новый автобусный маршрут №11 («Микрорайон Парковый» – «Микрорайон Садовый», в нём можно будет расплатиться банковской картой).

Напомним, в мае планируется закрытие ещё двух троллейбусных маршрутов: с 16 мая перестают работать маршруты №8 («ОАО «Велта» – «Площадь Дружбы», частично заменён трамваями №6 и 7) и 12 («Улица Гусарова» – «Улица Милиционера Власова», заменён автобусным маршрутом №62).

Отмена троллейбусных маршрутов связана с поэтапным внедрением новой маршрутной сети, а также предстоящим капитальным ремонтом Комсомольского проспекта (который пересекают большинство троллейбусных маршрутов), поэтому в любом случае пришлось бы демонтировать контактную сеть.