На очередном аукционе по наружной рекламе почти две трети мест оказались невостребованными

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В Перми 30 апреля состоялся очередной, десятый, аукцион по местам под наружную рекламу согласно новым правилам размещения. Из 35 выставленных лотов востребованными оказались лишь 14, по 29 не было подано ни одной заявки.

На этот раз в основном разыгрывались двусторонние щиты в разных частях города.

По четыре лота достались ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская область) и ООО «Билбордс» (Казань). Три лота достались ИП Борису Галкину (Пермь), два лота — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), один лот — ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь).

Три и более претендентов сражались за шесть лотов. На этот раз максимальная цена была отдана за место на ул. Героев Хасана, 80 — при стартовой цене 162,5 тыс. руб. победитель (ООО «Билбордс») предложил 260 тыс. руб.

Таким образом, на всех аукционах разыгрывались 340 мест, но востребованными оказались 164.

Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов (при условии их светопрозрачности).