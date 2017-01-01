«Кама» выиграла чемпионат Приволжского федерального округа по волейболу


Дмитрий Енцов
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Пермский волейбольный клуб «Кама» обыграл уфимский клуб «Витязь-ГТУ» в трёх партиях в финальном матче открытого чемпионата Приволжского федерального округа. 

По итогам финального тура два игрока пермской команды признаны лучшими в своих амплуа —диагональный Роман Буланов и центральный блокирующий Сергей Моргун. 

Тем самым команда получила право выступить в финальном турнире чемпионата России Первой лиги, который является отборочным турниром ВФВ за право участия в чемпионате России Высшей лиги.

Финальный турнир чемпионата России Первой лиги пройдёт в Калининграде с 13 по 19 мая 2019 года.

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