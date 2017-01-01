Все квартиры бизнес-класса по адресу ул. Революции, 52 оснащены системой «Умный дом»

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Что такое идеальное пространство для жизни? Это место, где продуманы, учтены и вручную сконструированы тончайшие нюансы, из которых складываются комфорт и счастье. Чтобы вы смогли наслаждаться жизнью в доме бизнес-класса по адресу ул. Революции, 52, компания-застройщик АО «КОРТРОС-Пермь» воспользовалась опытом признанных мировых брендов и внедрила в проект различные инновации.

Все элементы системы отопления дома спроектированы для создания максимального комфорта проживания, в них используется оборудование известных и хорошо себя зарекомендовавших брендов, таких как Rehau и Danfoss. Регулируемая система отопления с горизонтальной разводкой трубопроводов в стяжке пола не подразумевает стояков в квартире.

Все квартиры бизнес-класса по адресу ул. Революции, 52 оснащены современной коммуникационной системой «Умный дом». Эта система сделает ваше жильё более защищённым как от внешнего мира, так и от нестандартных ситуаций в квартире, ведь в систему стандартно входит мультисенсор с функцией контроля доступа, датчики протечки в санузле и на кухне, автоматически перекрывающие воду при протечке, а также устройства в электрощите, отключающие несколько зон электропотребителей дистанционно по сигналу от пользователя. Система направляет уведомления о срабатывании устройств, и теперь вы всегда в курсе безопасности вашего жилья. А чтобы вас не тревожил визит незваных гостей, в мобильном приложении предусмотрена возможность открывания двери в подъезд и просмотр изображения с камеры видеодомофона.

Революции, 52 — бизнес-класс как стиль жизни!

Обратитесь в офис продаж уже сегодня по телефону 2-155-775.

Мы с радостью проконсультируем вас по всем вопросам.

Застройщик — АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация — на сайте gulliverperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»