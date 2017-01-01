Опубликованы типовые проекты внешнего вида вывесок, киосков и павильонов 20 мая в Перми по ним пройдут публичные слушания

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Один из предложенный видов НТО

Фото: Администрация Перми

Администрация Перми опубликовала проекты внешнего вида павильонов, киосков, рекламных вывесок, которые будут предметом публичных слушаний 20 мая в городской библиотеке им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Согласно проекту изменений в Правила благоустройства города Перми, на придомовых территориях по согласованию с собственниками помещений в многоквартирном доме можно будет размещать вендинговые аппараты по продаже питьевой воды.

Типовые проекты (эскизы) внешнего вида предложены на рассмотрение только для киосков и павильонов. Предполагается, что их размещение «допускается при согласовании колерного паспорта», форма для которого, как следует из пояснительной записки к проекту, будет разработана в администрации города Перми.

Что касается вывесок, то их внешний вид унифицируется, делится на категории, и для всех будут применяться одинаковые требования. В пояснительной записке сказано, что «проект подготовлен в целях создания комфортных условий проживания граждан, улучшения архитектурного облика города, в частности внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений, а также в целях регулирования внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений».

Требования предъявляются к текстовой, графической части вывесок, вводится понятие «единая горизонтальная ось размещения вывесок», предъявляются жёсткие требования к размеру текстовой части.

Если на публичных слушания будет получено положительное отношение к проекту, то в дальнейшем проект будет обсуждаться на круглом столе в горадминистрации. И в конечном итоге должен пройти процедуру обсуждения на пленарном заседании гордумы.