«МегаФон» увеличивает список стран, в которых можно пользоваться опцией «Роуминг, гудбай для бизнеса»

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«МегаФон» увеличивает число стран, где опция «Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет комфортно общаться и не задумываться о цене звонков иностранным партнёрам, сообщает пресс-служба компании.

«Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет использовать условия тарифа «как дома» и действует теперь в 100 странах мира, включая самые популярные направления, которые посещают более 97% путешествующих корпоративных абонентов «МегаФона»: страны ЕС, Ближнего Востока, Китай, Сингапур, Таиланд, ЮАР, Южная Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Гонконг, Доминиканская Республика, США, Канада и другие.

С подключённой опцией все входящие звонки остаются бесплатными, а звонки в Россию, интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания (за исключением Туниса) предусмотрен пакет 30 исходящих минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе и в другие страны, будут стоить 89 руб. за минуту.

Для того чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включён безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объёма трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

Стоимость подключения опции «Роуминг, гудбай для бизнеса» составляет 0 руб., а абонентская плата — от 499 руб. в сутки в зависимости от страны пребывания.

Андрей Кузнецов, руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона:

— Для комфортных переговоров во время заграничной поездки в опции предусмотрен пакет минут, а рабочая переписка в наиболее популярных мессенджерах будет всегда доступна благодаря неограниченному объёму трафика, включённому в неё.

Подробнее об опции и способах ее подключения.