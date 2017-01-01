Продолжается регистрация на конкурс «Молодёжный резерв Прикамья»

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В Пермском крае продолжается регистрация участников на кадровый конкурс «Молодёжный резерв Прикамья». О желании принять участие уже заявили порядка 350 жителей региона. Регистрация продолжится до 13 мая включительно, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевых властей является вовлечение молодёжи во все проекты, которые реализуются в регионе, «важно, чтобы они чувствовали себя частью этих процессов, чтобы понимали: это то, что должно быть сделано вместе с ними и для них». Для этого в Прикамье ведётся активная работа по созданию таких условий, чтобы талантливая молодёжь могла применить свои знания и умения в родном регионе, в том числе организуется кадровый конкурс «Молодёжный резерв Прикамья».

Победители конкурса войдут в молодёжный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса «Молодёжный резерв Прикамья — 2018» получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях

Напомним, конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Кроме того, к участию в конкурсе приглашены полуфиналисты всероссийского конкурса «Лидеры России». Они проходят сразу на очный этап.

Итоги первого этапа конкурса предполагается подвести до 10 июня этого года, итоги второго этапа — до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года.