Пермский край примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы»

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Пермский край присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы», которая пройдёт 7 мая в городах России, а также в ряде других стран. В регионе будут открыты две площадки: одна будет расположена в историческом парке «Россия — моя история», вторая — в школе №119 Кировского района Перми, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России».

Также будет действовать онлайн-площадка, где все желающие смогут проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны.

Все участники акции в Пермском крае единовременно начнут писать тест «Диктант Победы» 7 мая в 15:00. Акция рассчитана на людей разных возрастов.

Тест будет состоять из 20 вопросов, связанных с историей войны, её героями и Днём Победы. На выполнение всей работы даётся 45 минут. Победителей определят на региональном и федеральном уровнях. Результаты акции регионального этапа подведут 22 июня.

Акцию, посвящённую 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организует «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая память». Цель «Диктанта Победы» — привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи.

Подробнее об акции и площадках её проведения можно узнать на сайте диктантпобеды.рф.

Дата: 7 мая 2019 года.

Место проведения:

1) Исторический парк «Россия — моя история», г. Пермь, ул. Монастырская, 2. Регистрация по ссылке https://myhistoryperm--events.timepad.ru/event/968772/;

2) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №119», г. Пермь, ул. Липатова, 2.

Время: 13:00 — открытие площадки и регистрация участников, 14:30 — обязательный инструктаж, 15:00 — начало написания диктанта.