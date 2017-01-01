С начала года в Прикамье обнаружены 104 фальшивые купюры на сумму 493 тыс. руб.

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Как уточнили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, большинство подделок относится к купюрам 5 тыс. руб (97 штук). Количество купюр в 1 тыс. руб., наоборот, сократилось — шесть штук против 23 в первом квартале 2018 года.

Кроме того, среди фальшивок обнаруживаются и банкноты в 2 тыс. руб. и даже в 200 руб. Кроме рублей, на территории Пермского края в этом году обнаружены две стодолларовые банкноты и две банкноты в 100 евро.