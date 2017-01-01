В Прикамье договор с регоператором по вывозу мусора заключили лишь 10% юрлиц

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Как сообщает пресс-служба ПКГУП «Теплоэнерго», в Пермском крае около 50 тыс. юридических лиц. Но договоры с регоператором по вывозу мусора на данный момент из них заключили менее 5 тыс. юридических лиц.

«Мы фиксируем, что некоторые организации, вместо того чтобы заключить договор и получать услугу, попросту выбрасывают отходы на контейнерной площадке ближайшего жилого дома. В результате чего те переполняются. При этом содержание площадок оплачивают жители», — пояснил заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников.

Сейчас «Теплоэнерго» готовит исковые заявления в суд на юридические лица, не заключившие договор, чтобы привлечь виновных к административной ответственности. За несоблюдение экологического законодательства юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. Кроме того, региональный оператор выставит такому юрлицу счёт за вывоз ТКО с 1 января 2019 года и пени за накопление долгов.

Напомним, что собираемость платежей среди жителей Пермского края в многоквартирных домах, по итогам двух месяцев, составила 52%. В тех УК и ТСЖ, которые перешли на прямые платежи с регоператором, процент оплаченных квитанций выше.

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