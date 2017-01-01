Жители Перми чаще всего на майские праздники бронируют авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

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Сервис по бронированию авиабилетов Туту.ру провёл исследование по бронированию авиабилетов из Перми на майские праздники. Чаще всего из Перми заказывают авиабилеты в Москву (23,6% от общей доли бронирований), Санкт-Петербург (18,1%) и Сочи (17,1%). Также в десятку направлений (но с большим отставанием от тройки лидеров) вошли Краснодар, Казань, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Анапа, Новосибирск.

Отметим, что перед прошлогодними майскими праздниками тройка лидеров осталась неизменной.

Из заграничных направлений чаще всего бронируются Грузия (32,9%), Чехия (8,3%) и Турция (6,2%).

Что касается бронирования железнодорожных билетов, то здесь тоже лидерами являются Москва (27,2%), Санкт-Петербург (23,4%) и Казань (8,2%).