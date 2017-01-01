Жители дома на Революции, 3/1, где в январе обрушились перекрытия, могут вернуться домой

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Завершены ремонтные работы в многоквартирном 14-этажном доме по адресу ул. Революции, 3/1, где в январе этого года произошло обрушение перекрытий на техническом этаже.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, жители дома с 30 апреля могут вернуться в свои квартиры (всё это время они жили у родственников или арендовали жилплощадь, расходы на которую горадминистрация обещала компенсировать).

ООО «СК «Достойное жильё» усилило конструкции, переустроило, восстановило и усилило перекрытия 14-го этажа.

Напомним, причиной ЧП ранее названы дефекты и ненормативное состояние сварных швов перекрытий, плит и опорных балок технического этажа, где произошло обрушение.

Как уточнили в администрации, подрядная организация гарантировала качество работ на три года, также в постоянном режиме будет вестись мониторинг состояния конструктивных элементов дома.