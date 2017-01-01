Ремонт моста через реку Юг обойдётся в 10 млн 776 тыс. руб.

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Заказчиком работ по ремонту мостового перехода через р. Юг на км 22+607 автомобильной дороги Болгары — Юго-Камский — Крылово в Пермском районе выступает краевое Управление автомобильных дорог. По итогам аукциона договор подписан с победителем — ООО «ПромТехноС». Стоимость работ — 10 млн 776 тыс. 803 руб., сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Ремонт моста плановый, по результатам комплексных обследований мостовых сооружений.

Разработчиком проекта на ремонт мостового перехода стала компания ООО «Инвента». Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать покрытие самого моста, подходы к нему, установить новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, выполнить дорожную разметку.

Мостовой переход находится на дороге, связывающей краевую столицу с несколькими районами Пермского края: Пермским, Осинским, Чернушинским, Бардымским, Куединским. Кроме того, дорога является связующим звеном между Пермским краем и Башкирией, а также Свердловской областью.

На время ремонта на мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Водителей транспортных средств просим быть внимательнее, соблюдать требования установленных в зоне ремонтных работ дорожных знаков.

Все работы должны быть завершены до конца октября 2019 года.