Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 30 апреля

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Партия открытых дверей. Путь ЛДПР к новому избирательному циклу.

Готовность номер один. С 1 мая стартует эксперимент на десяти автобусных маршрутах Перми.

«Значит, людям это нужно». В Перми ищут баланс интересов при размещении НТО.

Сэкономили на обходе. Краевые власти и РЖД пересмотрели планы по строительству Северного обхода Перми.

Юлия Стародумова: Доля НКО в ВВП нашей страны остаётся на уровне 1%. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ — об экономической составляющей работы некоммерческих организаций.

Тепличное кредитование. Почему льготные кредиты достаются только крупным сельхозпроизводителям.

Перспективы отрасли. В Прикамье обсудили развитие целлюлозно-бумажной промышленности.

Успех национального масштаба. Эксперты высоко оценили рост производительности труда на «Уралбумаге».

Округ да около. В течение пяти лет почти все городские округа в Прикамье станут муниципальными.

Один в поле… Прошёл Шестой фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноФест».

Винил? Нет, целлулоид. Пермский Театр-Театр представил долгожданный мюзикл.

Да, ведьмы мы! В галерее «Марис-Арт» открылась весенняя женская выставка.

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