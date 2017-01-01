Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 30 апреля
Партия открытых дверей. Путь ЛДПР к новому избирательному циклу.
Готовность номер один. С 1 мая стартует эксперимент на десяти автобусных маршрутах Перми.
«Значит, людям это нужно». В Перми ищут баланс интересов при размещении НТО.
Сэкономили на обходе. Краевые власти и РЖД пересмотрели планы по строительству Северного обхода Перми.
Юлия Стародумова: Доля НКО в ВВП нашей страны остаётся на уровне 1%. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ — об экономической составляющей работы некоммерческих организаций.
Тепличное кредитование. Почему льготные кредиты достаются только крупным сельхозпроизводителям.
Перспективы отрасли. В Прикамье обсудили развитие целлюлозно-бумажной промышленности.
Успех национального масштаба. Эксперты высоко оценили рост производительности труда на «Уралбумаге».
Округ да около. В течение пяти лет почти все городские округа в Прикамье станут муниципальными.
Один в поле… Прошёл Шестой фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноФест».
Винил? Нет, целлулоид. Пермский Театр-Театр представил долгожданный мюзикл.
Да, ведьмы мы! В галерее «Марис-Арт» открылась весенняя женская выставка.