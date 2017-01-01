На «экспериментальных» автобусных маршрутах можно будет оплатить проезд банковской картой

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Дмитрий Енцов

В Перми с 1 мая на десяти автобусных маршрутах, участвующих в эксперименте, можно будет расплатиться за проезд банковской картой.

Напомним, что с 1 мая в Перми планируется запуск пилотного проекта новой транспортной модели, согласно которой администрация города будет оплачивать перевозчикам транспортную работу, при этом выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в борьбе за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведёт к повышению безопасности перевозок.

В тестовом режиме с 1 мая по 31 августа 2019 года между маршрутами, участвующими в пилоте, будут внедрены бесплатные пересадки.

Для маршрутов №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный», №7 «Верхняя Курья» — «Улица Попова», №9 «Деревня Субботино» — «Верхние Муллы», №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №23 «Деревня Голованово» — «НПО «Искра», №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка II» — «Микрорайон Вышка I», №46 «Драмтеатр» — «Северное кладбище», №62 «Улица Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева» время пересадки будет составлять 40 минут.

При реализации пилотного проекта время пересадки для посёлка Новые Ляды, Орджоникидзевского и Кировского районов было пересмотрено в связи с длиной маршрутов. Так, для маршрутов №34 «Новые Ляды» — «Площадь Дружбы», №60 «ДДК им. Кирова» — «Улица Попова» — «Комсомольская площадь», участвующих в пилотном проекте новой транспортной модели, время пересадки составит 60 минут. Подразумевается, что бесплатную пересадку можно будет совершить между маршрутами, участвующими в пилотном проекте, и электротранспортом.

МУП «Пермгорэлектротранс» будет обслуживать автобусные маршруты №3 «Станция Пермь I» — «Микрорайон Нагорный», №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1», №60 «ДДК им. Кирова» — «Улица Попова» — «Комсомольская площадь», №62 «Улица Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева». ООО «Дизель» выиграло аукцион по маршрутам №7 «Микрорайон Верхняя Курья» — «Улица Попова», №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905-го года». ООО «УралАвто» начнёт работу на маршрутах №9 «Деревня Субботино» — «Верхние Муллы» и №23 «Деревня Голованово» — «НПО «Искра». По маршруту №46 «Драмтеатр» — «Северное кладбище» торги продолжаются.

Для обслуживания маршрутов в рамках эксперимента МУП «Пермгорэлектротранс» закупил 65 дизельных автобусов и 20 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Однако не все из них прибыли в срок. Сейчас в Перми 20 автобусов, работающих на газомоторном топливе, и 15 дизельных. С 1 мая на экспериментальные маршруты выйдут 47 автобусов, а с 6 мая — 66 автобусов.

МУП «Пермгорэлектротранс» временно взяло в аренду 20 автобусов марки «ЛиАЗ» у ГУП «Мосгортранс». Большинство из них будет использованы в качестве резерва.