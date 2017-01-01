Мэрия Перми ищет проектировщиков для капремонта ул. Петропавловской и Окулова Начальная стоимость контрактов составляет 14,3 млн и 8,3 млн руб.

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ул. Петропавловская

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Сегодня, 29 апреля, администрация Перми объявила два конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту центральных улиц города: ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, а также ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта.

Начальная цена контракта на проведение проектно-изыскательских работ по ул. Окулова составляет 14,3 млн руб., а по ул. Петропавловской — 8,3 млн руб. Источник финансирования в обоих случаях — бюджет Перми.

Заявки на оба конкурса принимаются до 25 мая. Вторые части заявок планируется рассмотреть 11 июня. От подрядчиков требуется выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную и рабочую документацию для проведения капитального ремонта. По ул. Окулова работы нужно закончить до 25 ноября 2020 года, а по ул. Петропавловской — до 24 февраля 2020 года.