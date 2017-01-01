Количество длительных просрочек по ипотеке в Прикамье сократилось

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В Пермском крае по состоянию на 1 апреля этого года количество длительных просрочек (90 дней и более) по ипотечным кредитам сократилось на 0,1% (в сравнении с 1 апреля 2018 года) и составляет 1,7% от всех ипотечных кредитов региона. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отметим, что по России средняя доля длительных просрочек составляет 1,5% от общего объёма (столько же было и год назад).



Наименьшая доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1,0%), Томской (1,0%), Архангельской (1,0%) областях. Наибольшие доли просроченных ипотечных кредитов продемонстрировали Челябинская область, Красноярский край и Саратовская область (везде доля 2,1%).