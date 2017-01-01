В Перми покажут фильм о работе фонда «Дедморозим»



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Киностудия «Новый курс» приглашает всех желающих на встречу «Через doc кино к реальным переменам. Готово ли общество?». 7 мая пермяков ждёт просмотр фильма «Вырваться. История любви», презентация нового документального проекта и дискуссия, сообщают в киностудии «Новый курс».

Во время дискуссии вместе с режиссёрами документального кино, экспертами в области социального развития, представителями некоммерческих организаций и неравнодушными людьми мы попытаемся ответить на вопрос, готово ли общество принять тех, кто был от него изолирован, и способно ли документальное кино стать триггером социальных преобразований: изменить законы, сформировать модель толерантного отношения к людям с особенностями, дать им реальное право на свободный выбор.

Среди спикеров обсуждения — уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, руководитель реабилитационных программ благотворительного фонда «Берегиня» Эльвина Иванова, генеральный директор «Пермской синематеки», режиссёр Павел Печёнкин, режиссёр документального кино Ольга Аверкиева, замминистра социального развития Пермского края Дмитрий Санников. Модератором дискуссии выступит журналист медиапроекта «Четвёртый сектор» Анастасия Сечина.

Участникам будет показан документальный фильм пермского режиссёра Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви». Фильм расскажет историю о судьбе трёх молодых людей — подопечных фонда «Дедморозим», которые пытаются выйти из психоневрологического интерната и доказать свою способность жить как все. На протяжении двух лет режиссёр наблюдала за героями во время проживания в интернате, обучения в техникуме, психиатрической экспертизы, судебных заседаний. Картина Ольги Аверкиевой стала победителем национального конкурса «Российская «Флаэртиана», номинантом на «Лавровую ветвь» и была показана на нескольких международных кинофестивалях, в том числе «Артдокфесте».

Мероприятие состоится 7 мая в 18:00 в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).

В завершение дискуссии Ольга Аверкиева презентует новый документальный проект с рабочим названием «Жизнь длиною в детство». Героями нового фильма станут сотрудники паллиативной помощи в Перми, которые помогают детям с неизлечимыми заболеваниям почувствовать больше жизни. На презентации участникам покажут тизер и презентационные ролики будущего фильма.