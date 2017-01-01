Футбольное поле на стадионе «Звезда» приведут в соответствие стандартами FIFA



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На прошлой неделе губернатор внёс в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2019—2021 годы.

В частности, планируется вернуть ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» 16,9 млн руб. для завершения работ по замене футбольного поля стадиона «Звезда». Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе минспорта Пермского края, в конце прошлого года в рамках соглашения с российским футбольным союзом Пермь получила бесплатно новое искусственное покрытие на запасное поле. Из-за того, что вести работы по замене покрытия искусственного поля можно только в тёплое время года, Центр спортивной подготовки не мог израсходовать деньги до 1 января и вернул их в краевой бюджет.

Кроме замены покрытия искусственного поля и ремонта системы водоотведения и дренажа на запасном поле стадионе «Звезда» (9,1 млн руб.) в заявленные 16,9 млн руб. входят и работы по приведению основного поля в соответствие с требованиями FIFA. Напомним, в марте прошлого года комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием признала основное поле пермского стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам и запретила проводить там соревнования международного уровня.

Согласно законопроекту, на 2019 год в бюджете края заложат 2 млн руб. на ремонт системы полива основного футбольного поля и 4,8 млн руб. — на покупку органического амортизирующего наполнителя для подсыпки поля (смесь из измельчённого волокна кокосового ореха и измельчённой коры пробкового дуба). Ещё 813 тыс. руб. пойдут на оплату услуг по тестированию футбольного поля лабораторией, аккредитованной FIFA. Но, как отметили в пресс-службе минспорта, после того как основное поле пройдёт сертификацию, «Звезда-2005» наконец-то сможет принимать матчи международного уровня на своём поле.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже на майской «пленарке».