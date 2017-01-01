ПНИПУ получит грант на повышение международной конкурентоспособности За три года общая сумма субсидии составит 164 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

На прошлой неделе губернатор внёс в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2019—2021 годы. В частности, планируется выдать ПНИПУ грант на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности (52 млн руб. в 2019 году, 56 млн — в 2020-м, и 54 млн — в 2021 году).

Грант должен помочь ПНИПУ войти в число ведущих университетов страны, реализующих программу развития по повышению международной конкурентоспособности до 2024 года, и топ-1000 глобальных рейтингов университетов, чтобы в этом рейтинге было не менее двух вузов от Пермского края.

Напомним, ежегодно в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking от Пермского края попадают ПГНИУ и ПНИПУ. В международном рейтинге за 2018 год они заняли 780-е и 746-е места соответственно.

Несмотря на это, 19 апреля на заседании Заксобрания губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что Минобрнауки России меняет контрольные цифры приёма, структуру подготовки кадров. Для пермских вузов это большой вызов. И сейчас нужно срочно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже на майской «пленарке».