В 76 магазинах сети «Семья» появились отделы «Правильное питание»



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Отдел «Правильное питание»

Фото: пресс-служба компании

В России набирает обороты мода на здоровый образ жизни, всё больше россиян стремятся к осознанному и экологичному питанию, растёт количество вегетарианцев, веганов и последователей подобных экотечений. Учитывая эти тренды, ведущий региональный ритейлер — сеть магазинов «Семья» — поставил перед собой задачу существенного расширения ассортимента «зелёных» и «здоровых» товаров на своих полках, сделав их более доступными для покупателей, сообщает пресс-служба компании.

Первый квартал 2019 года прошёл для сети под девизом «Отделы с продуктами для любителей ЗОЖ — в каждый магазин!».

В результате с начала года:

— во всех 76 магазинах сети появились «зелёные» отделы «Правильное питание»;

— самый первый такой отдел открылся в Перми, в гипермаркете «СЕМЬЯ» на ул. Борчанинова, который сразу после реконструкции взял уверенный курс на правильное питание;

— в зелёных отделах «Семьи» покупателям представлены как уже знакомые им здоровые товары, так и уникальные: амарантовая, безглютеновая продукция, диабетические товары, отруби, клетчатка, семена и зерно для проращивания, всевозможные фитнес-батончики, растительные напитки лучших мировых производителей и т. д. В продаже также появились и быстро становятся популярными органическая косметика и гипоалергенная бытовая химия.

Фото: пресс-служба компании

Необходимо отметить, что покупатели «Семьи» быстро заметили и оценили новинки! Практически все продукты, размещённые на полках отделов «Правильное питание», полюбились пермякам. В сети «Семья» констатируют существенный рост продаж по ряду «правильных продуктов». Так, например, значительно вырос за три месяца спрос на амарантовую муку, хлореллу, различные виды гранолы, а также на европейские безглютеновые продукты — они подходят для питания во время поста, а также диабетикам и аллергикам.

А те покупатели, кто следит за продуктовой модой, уже успели оценить гречишный чай, хумус, разнообразные овощные чипсы «Вегенсы» и другие трендовые продукты, которые ещё недавно были практически недоступны пермскому покупателю.

Как рассказала директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова, результаты, уже достигнутые командой сети по продвижению «зелёных продуктов», вдохновляют. «В планах «Семьи» — активно развивать тему правильного питания, не только предоставляя покупателям лёгкий доступ к качественным и здоровым продуктам, в том числе и уникальным по составу, но и помогая им разбираться в том, что они едят», — подчеркнула директор сети.

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