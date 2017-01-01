Участники очередного аукциона по наружной рекламе подняли цены на лоты в 2,5 раза

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Фото: Константин Долгановский

В Перми 29 апреля состоялся очередной аукцион по местам под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения. На торги были выставлены 35 лотов (по схеме «один лот — одно место»). В итоге разыгранными оказались 26 лотов. По девяти местам не было подано ни одной заявки.

На самые востребованные места, то есть либо в центре города, либо на оживлённых участках, участники подняли цены в 2,5 раза. Например, трёхсторонний пилар на пересечении ул. Екатерининской — Попова при начальной цене 53 тыс. руб. достался победителю (ООО «Гэллэри Сервис») за 127,4 тыс. руб. Аналогичная ситуация сложилась по двустороннему сити-борду на ул. Крупской, 39 — при стартовой цене 90,2 тыс. руб. он отошёл победителю (ИП Борис Галкин) за 257,1 тыс. руб. — и двустороннему сити-борду на ДКЖ (перекрёсток ул. Локомотивной и Энгельса). Победитель (ООО «Гэллэри Сервис») «выложил» 230 тыс. руб. вместо стартовых 90,2 тыс. руб.



В итоге лоты распределились следующим образом: ИН Борис Галкин (Пермь) получил восемь мест, ООО «Билбордс» (Казань) и ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) — по пять мест, детско-юношеская межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь) — четыре места, ИП Демид Кузьмичёв (Пермь) и ООО «Автографъ» (Пермь) — по два места. Три и более претендентов «сражались» за восемь лотов.



Таким образом, на сегодняшний день аукцион проведён по 305 лотам (из 916), из них востребованными оказались 150.