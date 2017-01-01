В Перми потепление начнётся только с 1 мая

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Рабочие будни, 29 и 30 апреля, в Перми будут прохладными с дневной температурой до +4°, ночью же температура будет падать ниже нуля.

Как сообщает Гидрометцентр России, ночь с 30 апреля на 1 мая будет самой холодной на неделе, с температурой -5°. Но уже с 1 мая начнётся потепление: днём до +9° и с плюсовой температурой по ночам. Ежедневно все выходные будет теплеть на несколько градусов. Пик тепла ожидается в воскресенье, 5 мая, — днём до +22°.

По-настоящему весеннюю погоду может испортить лишь одно — дожди. Они вероятны всю неделю, но с прояснениями.