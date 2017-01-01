В майские праздники в Перми от водоснабжения отключат 23 дома

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Фото: Константин Долгановский

В четверг, 2 мая, в Перми 23 дома останутся без водоснабжения. Отключение связано с аварийно-восстановительными работами в доме по адресу Парковый проспект, 41а, сообщает пресс-служба Новогор-Прикамье.

С 9:00 по 15:00 воды не будет в домах:

ул. Василия Каменского, 10, 10а, 12, 14, 16, 4, 6, 8;

проспект Парковый, 37а, 37б, 37в, 37г, 39, 41а, 41б, 41в, 41г, 43, 43а, 45а, 45б, 45в, 45г.

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