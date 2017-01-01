В Перми задержан подозреваемый в телефонном мошенничестве

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Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 30-летнего уроженца Казани, подозреваемого в серии дистанционных преступлений. О задержании сообщает пресс-служба полицейского главка.

Злоумышленник звонил на абонентские номера и представлялся сотрудником оператора сотовой связи. Мужчина сообщал гражданам, что они накопили бонусные баллы, которые можно обменять на дорогостоящий сотовый телефон. В ходе разговора подозреваемый обманом выведывал у собеседников пароли и коды их банковских карт. После получения нужной информации злоумышленник похищал денежные средства потерпевших и выводил их на подконтрольные ему счета. Суммы ущерба в разных случаях варьировалась от 10 тыс. до 150 тыс. руб. Известно, что от рук злоумышленника пострадали жители Пермского края и центральных регионов России.

По словам оперативников, мужчина был ранее судим за угон и дистанционное мошенничество. В последний раз он освободился в мае 2018 года, после чего перебрался с супругой в Прикамье. Все преступления злоумышленник совершал в съёмной квартире, расположенной в д. Кондратово Пермского района. При обыске в его арендованном жилье полицейские нашли большое количество сотовых телефонов, сим-карт и ноутбук, с помощью которых подозреваемый совершал преступления.

В настоящий момент задержанному доказана причастность в совершении 30 эпизодов противоправной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленник заключён под стражу.