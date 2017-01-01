Дмитрий Рыболовлев попал в рейтинг экстравагантных инвестиций и роскошных покупок журнала Forbes

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Острова Скорпиос и Спарти

Фото: Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых роскошных покупок, которые совершали богатые россияне. Туда вошёл и пермский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев.

В 2013 году он сделал по-настоящему царский подарок своей дочери Екатерине. 24-летняя наследница миллиардера получила два острова в Ионическом море у западного побережья Греции. Продавцом островов Скорпиос и Спарти выступила Афина Онассис, внучка известного предпринимателя Аристотеля Онассиса. Рыболовлев заплатил ей $100 млн.

В 2015 году Екатерина Рыболовлева сыграла на Скорпиосе свою свадьбу — спустя 47 лет после того, как на этом же острове Аристотель Онассис отмечал женитьбу на Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона Кеннеди.