В Перми открылся пасхальный фестиваль «Город добра» Фоторепортаж с места событий

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В Перми открылся пасхальный фестиваль «Город добра». Он продлится по 5 мая. Основными его площадками станут Соборная площадь, набережная Камы и Дворец культуры им. Солдатова, сообщают в администрации города.

Пасхальный фестиваль - 2019

Фото: Виктор Михалев

Пермяков и гостей города ожидали тематические интерактивные площадки, пасхальные ряды, тематическое оформление, мастер-классы и благотворительные проекты с участием фондов города Перми. Принять участие в работе площадок мог каждый желающий.

Праздничные мероприятия на набережной продолжатся и после в течение недели. Здесь с 29 апреля по 5 мая будут размещены торговые ряды и концертная площадка. Гостей ожидают выступления коллективов церковно-приходских школ Пермского края и творческих коллективов Перми.

5 мая во Дворце культуры им. Солдатова состоится пасхальный фестиваль «Хвалите Господа с небес!», который завершит праздничные мероприятия. Начало — в 16:00.