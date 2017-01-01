В мае скоростная электричка начнёт ходить до Кишерти

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Фото: Игорь Катаев

С 6 мая скоростной электропоезд скорректирует расписание движения в Кунгурском направлении, маршрут следования в утренние и вечерние часы будет продлен до станции Кишерть, сообщает Пермской пригородная компании.

Теперь уехать до Кишерти на «Ласточке» можно будет от станции «Пермь-II» в 17:45, обратно — в 6:27. Дорога на электропоезде займет менее двух часов. С точным расписанием следования скоростного поезда можно ознакомиться на официальном сайте Пермской пригородной компании.