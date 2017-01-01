Сроки перехода на цифровое телевещание в Прикамье продлены до 14 октября

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Сроки перехода на цифровое телевещание в Пермском крае перенесены на 14 октября. Такое решение принято на заседании Правительства РФ.

Прикамье попало в список из 21 региона, которые должны быть полностью готовы к переходу на «цифру» до третьего этапа 3 июня.

Ранее планировалось завершить переход на «цифру» на всей территории России в три этапа, отключив от «аналога» оставшиеся 57 регионов 3 июня.