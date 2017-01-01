На Пасху до Северного кладбища можно будет доехать на автобусе №46



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В пасхальные выходные, 27 и 28 апреля, до Северного кладбища можно будет доехать на автобусе маршрута №46 «Драмтеатр» — «Северное кладбище». Как уточнили в департаменте дорог и транспорта, на маршруте будут работать семь автобусов.

На других маршрутах также на эти дни и на период с 1 по 5 мая будут введены обязательные остановки «Кладбище Южное» и «Банная гора».

Отметим, что маршрут №46 с 1 мая подпадает под эксперимент новой транспортной схемы. Она подразумевает, что пассажиры могут в течение 40 мин. с момента приобретения билета один раз бесплатно пересесть на любой электротранспорт, а также на автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 60, 62.