В эти выходные Перми стартуют ярмарочные гуляния



Твитнуть Поделиться Поделиться

Первые в этом сезоне ярмарочные гуляния пройдут 27 и 28 апреля. С 10:00 до 18:00 гостей будут принимать две площадки: на ул. Мира, 39 (площадь возле СК «Олимпия») и ул. Крупской, 42 (площадь Дружбы), сообщают в администрации Перми.

На ярмарках жители города смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей на любой вкус: мясную, молочную продукцию и сыры. Кроме того, будет представлен широкий ассортимент садового инвентаря, рассады и сельскохозяйственной продукции.

27 апреля в 12:00 на ярмарке на ул. Крупской, 42 директор агентства «Живая история» Игорь Серебренников выступит с программой «Рассказ Татищева об истории ярмарок».

Также на протяжении двух дней представители организации «Зелёная улица» на площади Дружбы будут проводить познавательные викторины и мастер-классы по теме раздельного сбора мусора.

Кроме того, гости обеих площадок смогут поучаствовать в масштабных культурных программах.



В мае ближайшие ярмарки запланированы 2 и 3 мая в Ленинском районе по адресу ул. Ленина, 53, а также 10 и 11 мая в Индустриальном районе на площадке на ул. Мира, 39. В течение года администрация города планирует провести 124 ярмарочных мероприятия.