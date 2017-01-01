На очередном аукционе по наружной рекламе победители подняли цены в восемь раз за места в самом центре города В Перми состоялся очередной, восьмой, аукцион по местам под наружную рекламу в городе

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Фото: Константин Долгановский

Из 35 выставленных лотов востребованными оказались 32, то есть почти все. Причина этого — то, что места на этот раз разыгрывались не «на отшибе», а в центре Перми или районах, приближённых к центру.

Основная борьба развернулась за сити-формат на ул. Попова. При начальной стоимости 18,2 тыс. руб. претенденты в борьбе взвинтили цены в несколько раз. В частности, за место под сити-формат на ул. Попова, 21 победитель — ООО «Билбордс» — предложил 152, 9 тыс. руб. То есть в 8,5 раза дороже стартовой цены.



Ещё один примечательный момент торгов — наибольшее число победителей. 32 места поделили между собой девять компаний и предпринимателей. Пока на восьми аукционах такого количества победителей не было.



В итоге больше всего мест — девять — досталось ООО «Билбордс» (Казань»), семь мест отошли ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь), по четыре места — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) и ООО «Автографъ» (Пермь), по два — ИП Борису Галкину (Пермь), детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь), ИП Александру Перешеину (Пермь), по одному — ООО «Панорама» (Пермь) и ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская обл.).



Отметим, что, в отличие от большинства прошлых аукционов, борьба велась почти в каждом лоте (раньше часто победителем оказывался единственный участник). На этот раз четыре и более претендентов боролись за десять лотов.







