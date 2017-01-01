Пермский писатель получил премию за описание закамского быта



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В Перми состоялась восьмая церемония вручения премии «Хрустальная гражданка». В 2019 году её лауреатом стал Павел Селуков за «человеческое в человеке в закамском быте». Премию за внимание к общественным интересам ежегодно вручает Центр ГРАНИ, о чём и сообщают организаторы премии.

«Центр ГРАНИ приветствует творческие поиски Павла Селукова и его поистине возрожденческую плодовитость в явлении россиянам в 2018 году галереи новых героев и пространств современной жизни. Автор и действующие лица его рассказов презирают конформизм как установку сломленного, дрессированного, проданного с потрохами человека. Человеческое в человеке в закамском быте — пугающе жизненно, бескомпромиссно, требует и достигает чудесных метаморфоз «по щучьему велению» и гиперчувствительно к унижению», — отмечают организаторы премии.

Павел Селуков ежедневно публикует по одному рассказу в своём Facebook. В 2019 году у него вышла книга «Халулаец». Обладатель литературной премии журнала «Знамя» за 2018 год. Стипендиат Министерства культуры России. Во время своей «нобелевской речи» Павел отметил, что воспринимает награду как поощрение его гражданской судьбы в качестве активиста «Гражданского согласия» и закрытия 54 подпольных игровых клубов.

С 2016 года Центр ГРАНИ вручает поощрительный приз «Хрустальной гражданки» — в 2019 году за современность и гражданскую уместность проекта его получили создатели пермских иммерсивных спектаклей: художественного путешествия детей в темноте с размышлениями о войне и смерти «Прошу разрешения на жизнь», театра кукол «Карабаска», экскурсии-квеста по городу и воспоминаниям пермяков о репрессиях «Зона голоса. Пермь, 1937» Центра городской культуры, променад-спектакля о восприятии человеком себя в городском пространстве, свободе и мироздании Remote PERM «Дягилевского фестиваля» и Пермского театра оперы и балета.