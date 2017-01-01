Историко-культурная экспертиза показала возможность расположения здания галереи на заводе им. Шпагина

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Внешний вид фасадов (проектное предложение) из акта государственной историко-культурной экспертизы

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала положительное заключение на строительство художественной галереи на территории завода им. Шпагина по адресу ул. Советская, 1.

Экспертиза установила, что «проектируемый объект, не претендуя на доминирующее положение, тактично привносит новое качество архитектуры в существующую историческую застройку прибрежной полосы реки Кама».



Тем не менее для окончательного решения необходимо проведение спасательных полевых работ в виде «археологического наблюдения». Срок их проведения — 13 месяцев, стоимость — 12,5 млн руб. По их итогам инспекция должна дать своё заключение. Если оно будет положительным, то строительство галереи можно начинать.



Напомним, проект галереи разработала бюро «Викар» совместно с бюро Speech. Площадь предполагаемой застройки составит 5,9 тыс. кв. м. Из них площадь самой галереи — 3,9 тыс. кв. м. Здание будет четырёхэтажным, с антресольным и подземным этажами. Высота здания — 30,3 м.