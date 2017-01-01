1 мая в Перми открывается сезон фонтанов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

1 мая в Перми начнут работать четыре фонтана: возле Театра-Театра, в сквере у ДК Солдатова, в сквере Дзержинского и в парке имени Чехова. Об этом сообщают в городской администрации.

В будние дни фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 1:00.

После каждых выходных и праздничных дней на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00 до 00:00.

Главный фонтан Перми, расположенный на площади перед Театром-Театром, будет давать светомузыкальные представления с понедельника по четверг — один раз в 22:45, в пятницу — в 15:00, 18:00, 20:45, 21:45, 22:45, в субботу и воскресенье — в 15:00 и 18:00 — детские мелодии, в 20:45 — советские мелодии, в 21:45, 22:45 — современные и классические композиции.