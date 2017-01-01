В ЖК «Маяк» использована технология финского панельного строительства

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Первым в Пермском крае запустил производство по технологии финского панельного строительства Краснокамский завод ЖБК, а девелопер PAN City Group первым стал использовать данную технологию в возведении ЖК «Маяк» в Перми.

Решение в пользу панельного строительства было принято по нескольким показателям: максимально безопасная, качественная и эффективная технология с точки зрения эксплуатации здания, позволяющая расширить возможности планировочных решений, позволяет обеспечивать комфортную жизнь будущим жильцам. Помимо скорости возведения, технология сборного железобетона имеет ряд существенных преимуществ:

внутренний несущий слой — железобетон толщиной 150—200 мм;

средний — утеплитель толщиной 150 мм;

наружный слой толщиной 80 мм;

высота этажа — 2,7 м;

срок службы здания — более 100 лет.

Каналы, электропроводка и другие коммуникации прокладываются внутри панели, что позитивно сказывается на эстетике жизни будущих владельцев, сокращая срок чистовой отделки.

Отсутствие напряжённого стального каркаса улучшает характеристики звукопроводности, обеспечивая должную степень шумоизоляции. Каркас дома железобетонный, благодаря чему здание практически не даёт усадки.

Финские панели выкладываются с помощью современной технологии стыкования внахлёст, укрепляя зоны повышенной теплоотдачи. Показатель сопротивления теплопередачи стен превышает норму в России в два раза и является энергоэффективным даже по строгим европейским стандартам. По статистике, затраты на отопление в домах из трёхслойной плиты на 30% ниже, чем в домах из кирпича, что в сочетании с собственной газовой котельной обеспечит будущим жильцам ЖК «Маяк» экономию на коммунальных платежах.

Безопасность и экологичность — ещё одни принципы, которые заложены в технологию. Утеплитель производится из экологически чистого материала — 100% базальтового щебня, произведённого методом вертикального раздува. Стены в данной конструкции являются паропроницаемыми, обеспечивая принцип «дышащей стены».

Жилой комплекс «Маяк»1 — это современные продуманные планировки: никаких нефункциональных пространств и бесполезных коридоров! Все квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на её отделку.

Новый жилой комплекс располагается в центре Индустриального района, на ул. Стахановской, 1а.

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Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

1Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

2 рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».

3ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.

4подробности — в офисах продаж PAN City Group или по телефону 257-17-17.

5ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

По сообщению пресс-службы компании