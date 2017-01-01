В выходные в Перми днём будет дождливо, а ночью — снежно



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Выходные в Перми, 27 и 28 апреля, ожидаются относительно прохладными, с осадками, временами переходящими в мокрый снег. Об этом сообщает как Гидрометцентр РФ, так и Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу днём ожидается до +13°. Ночью температура воздуха может опуститься до -2°, с осадками в виде снега. В воскресенье станет холоднее — днём до +3°, а в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -3°. При этом в выходные ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Предположительно, такая погода сохраниться до 1 мая, хотя синоптики ожидают к майским выходным больше солнечных дней.