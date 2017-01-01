Режиссёр Павел Лунгин может снять в Перми киносериал

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Кинорежиссёр Павел Лунгин

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Для съёмок киносериала кинорежиссёр Павел Лунгин рассматривает локации Пермского края. Вчера, 25 апреля, режиссёр посетил музей политических репрессий «Пермь-36».

Он намерен снять многосерийный сериал по автобиографическому роману Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», заявил Павел Лунгин на пресс-конференции. Новый сериал расскажет драматическую историю о восемнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок журналистки Евгении Гинзбург.

По словам Павла Лунгина, права на экранизацию хроники были куплены им около двух лет назад. Сейчас производство киносериала находится на стадии поиска сопродюсеров. Генеральный директор «Пермской синематеки» Павел Печёнкин на пресс-конференции отметил, что Павел Лунгин может стать председателем пермской кинокомиссии, когда она будет официально открыта.

Кинокомиссия — это организация, целью которой является привлечение кинопроизводителей к съёмкам на локальных территориях и помощь в организации этих съёмок. Создание такой комиссии станет одним из этапов реализации программы развития кинематографии в Пермском крае.

Кроме того, вчера в киноцентре «Премьер» состоялся показ нового фильма Павла Лунгина «Братство».

Ранее СМИ отмечали, что у участников боевых действий появились претензии к ленте о войне в Афганистане. В апреле Минкульт РФ под давлением ветеранов-афганцев не выдал прокатное удостоверение фильму «Братство». Начало проката фильма было запланировано на 9 мая. Павел Лунгин согласился перенести премьеру на 10 мая. «Для меня было не принципиально, в какой день выйдет фильм. Дата была выбрана прокатчиками — компанией Disney», — сказал кинорежиссёр.