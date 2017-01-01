Платежи Пермской таможни от импорта товаров выросли на 2,46%

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Объём доходов федерального бюджета от уплаты таможенных платежей Пермской таможни в первом квартале 2019 года превысил отметку 449 млн руб., сообщает пресс-служба Пермской таможни.

План по формированию доходов бюджета Российской Федерации Пермской таможней в первом квартале текущего года выполнен на 102,39% от контрольного задания. Платежи от импорта товаров составили 446,83 млн руб., или 102,46% от планового задания.