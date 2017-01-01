Золото и нефтеносные участки Пермского края выставлены на аукционы

Твитнуть Поделиться Поделиться

Приволжскнедра объявили аукционы на право пользования участками недр на территории Пермского края, сообщает сайт минприроды Пермского края.

До 24 мая принимаются заявки на «разведку и добычу россыпного золота» на реках Большой Шалдинке и Кырме в Горнозаводском районе.

До 31 мая принимаются заявки на «геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья» на трёх участках:

- на Западно-Осинском участке в Осинском, Еловском и Бардымском районах;

- на Ошьинском участке в Куединском районе;

- на Зубовском участке в Ильинском и Добрянском районах.

Также минприроды Пермского края объявило аукционы на право пользования Ошмашским месторождением гравийно-песчаной смеси и строительного песка в Карагайском районе, а также Ляминским месторождением торфа в Чусовском районе.