Программа Дягилевского фестиваля пополнилась двумя событиями



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Основная программа Дягилевского фестиваля пополнилась двумя событиями для ценителей перформативного искусства. Продажа билетов на объявленные события начнётся завтра, 26 апреля, сообщают устроители фестиваля.

21 мая солисты оркестра musicAeterna, приглашённые артисты и театральная компания Pragressus представят зрителям перформанс «Политопон» в трёх частях. В первой части — «несостоявшемся сновидении» — прозвучит музыка Куртага, Штауде, Бартока, Оливьеро, Мукки и Дауленда и тексты Шекспира, Риммы Далош, анонимные стихи XVI века. Вторая будет вдохновлена творчеством Яниса Ксенакиса. В третьей, которая носит название Bel Aqua, авторы столкнут разные мировоззрения и причудливым образом соединят Беккета, Данте и Домострой.

28 мая немецкие индустриальные музыканты и актёры Andreas Ammer и FM Einheit представят свой экспериментальный электронный проект Hammerschlag («Удар молота»), который идеально впишется в атмосферу и пространство завода.

Оба перформанса состоятся на территории завода им. Шпагина — в цехе №5. 26 апреля билеты на эти события поступят в продажу в кассу Пермского театра оперы и балета и на сайты театра и фестиваля. Цены — 700 и 1500 руб.